Il circolo Acli – Dalfino organizza per domenica mattina 9 settembre una visita guidata a Bari vecchia con itinerario degli antichi mestieri.

Tra vicoli e corti un percorso che permetterà di vedere i luoghi in cui, una volta, vi erano botteghe di mestieri artigianali oggi non più esistenti come “u Seggiare”, “u Munaforbece”, “u Materassare” (in allegato antica foto di una bottega del Materassaio), “u Sanzare”, “u Bianghesciatore”, “u Meste all’andrete”, “la Vammare”, “la Pizzellare”, e tanti altri. L’itinerario sarà arricchito da poesie in dialetto barese che ricordano alcuni dei su indicati antichi mestieri e permetterà di vedere angoli in cui la bellezza, la storia e la tradizione fanno da padrone.

A termine c/o l’antico Sottano de comà Jiannine a Bari vecchia piccola degustazione con aperitivo alla barese.

Partenza h. 10,30 da P.zza Cattedrale - Odegitria, 28 (sede del circolo Acli – Dalfino).

Informazioni e Prenotazioni tel. 080 5210355 (circolo Acli – Dalfino)