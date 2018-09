Visita guidata serale a Bari vecchia con itinerario del Mistero e della Magia

Il circolo Acli – Dalfino organizza per giovedì 20 settembre a partire dalle h. 18,30, una visita guidata serale con itinerario del “MISTERO” sarà possibile vedere angoli in cui vi erano presenze di chi praticava “l’arte del Mistero”; dove operava la “donna che taghiave le virme” (la donna che tagliava i vermi ai bambini), l’annunciatore, “la Masciara” (la maga che faceva le magie); “la Pizzellara” e “la Capere” (l’acconciatrice – pettinatrice delle signore); “u Cudde che faceve la steppate); “Marie du Resarie” (la donna che recitava il Rosario su richiesta); “u Cudde che vedeve l’augurie de la case, menze a Gerdonie” e tanti altri angoli misteriosi come Corti nascoste. Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende legate al mistero come “U Carabenire senza cape”.

A termine nell’antico Sottano de “Comà Jannine” a Bari vecchia degustazione alla barese.

Venite con noi sull’Autobus delle Tradizioni, Autobus n. 3 per effettuare una passeggiata nei ricordi del MISTERO! https://www.facebook.com/radiopopizz/videos/2122601031355894/?t=0 (link di breve filmato di antico Autobus cittadino)

Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355 (circolo Acli – Dalfino)

Avvio visita guidata h. 18,30 di giovedì 20 settembre 2018