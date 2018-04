Sabato 28 ripartono gli “Itinerari di lettura urbana in Bari vecchia e nel Murattiano”, curati dal presidente del Laboratorio Urbano arch. Eugenio Lombardi. Ogni sabato per cinque settimane, appuntamento alle ore 18 in piazza del Ferrarese accanto agli scavi.

Il contributo di partecipazione è di 10 euro (in coppia 15, esclusi eventuali ingressi a pagamento); con solo 5 euro in più (costo normale 10 euro) sarà possibile acquistare il volumetto a colori con gli stessi itinerari, o con 10 euro il libro di poesie “La materia del cielo” (costo normale 12 euro, alcune le leggerò durante i percorsi). E se qualcuno vuole poi proseguire la serata con una pizza o una focaccia, possiamo organizzarci.

Prenotazioni a laboratoriourbano.ba@libero.it

Programma:

LA CITTA' MEDIOEVALE

Sabato 28 aprile ore 18,00 - Piazza del Ferrarese

1) Case, chiese minori, Basilica di San Nicola

Percorso: Strada S. Benedetto - Strada De' Gironda - Vallisa - Strada Orefici - P.zza Mercantile - Strada Palazzo di Città - Basilica San Nicola - San Gregorio - Strada Martinez - S. Maria del Buonconsiglio - via Venezia

Sabato 5 maggio ore 18 - Piazza del Ferrarese

2) Chiese minori, Cattedrale, San Francesco alla Scarpa

Percorso: P.zza Chiurlia - Via F. Corridoni - Corte Colagualano - Largo San Sabino - Via de' Dottula - Cattedrale - Chiesa di San Marco - Strada delle Crociate - Strada e chiesa di San Luca - chiesa di S. Giovanni Crisostomo - chiesa di S. Chiara - Convento di San Francesco alla Scarpa - Santa Scolastica

LA CITTÀ’ RINASCIMENTALE

Sabato 12 maggio ore 18,00 - Piazza del Ferrarese

3) Fortificazioni ed opere pubbliche

Percorso : Piazza del Ferrarese, piazza Mercantile (palazzo della Dogana, palazzo del Sedile), fortino S. Antonio, Muraglia – Castello

Sabato 19 maggio ore 18,00 - Piazza del Ferrarese

4) Chiese minori e case rinascimentali

Percorso: Prefettura - chiesa di S. Domenico - Via Boemondo (chiesa di S. Maria della Finestra) - Piazza Federico II di Svevia - Arco Alto - chiesa di San Sebastiano - Strada Casamassimi - Strada Albicocco - strada de' Bianchi Dottula - chiesa di San Giacomo - chiesa del Carmine - strada Filioli - chiesa del Gesù - chiesa di S. Gaetano - strada Lamberti - chiesa di S. Teresa dei Maschi

LA CITTA' CONTEMPORANEA

Sabato 26 maggio ore 18,00 - Piazza del Ferrarese

5) Il Murattiano ed i suoi palazzi

Percorso: Prefettura - C.so Vittorio Emanuele (palazzo Fizzarotti) - via Cairoli (pal. Ingami-Scalvini) - via Nicolai (ex Poste, Ateneo) - via Sparano (palazzi Mincuzzi, La Rinascente) - c.so Cavour (teatro Petruzzelli, palazzi Atti, Marroccoli, Scianatico, Stoppelli, Dioguardi) - Banca d’Italia, Camera di Commercio, Teatro Margherita

Arch. Eugenio Lombardi – laboratoriourbano.ba@libero.it

https://www.facebook.com/group s/laboratoriourbanistico/ https://www.facebook.com/ecomu seourbano.nordbarese