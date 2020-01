Visita guidata serale a Bari vecchia per la festività di S. Antonio Abate protettore degli animali

Il circolo Acli – Dalfino organizza per Venerdì 17 gennaio 2020, festività di S. Antonio Abate, protettore degli animali, una visita guidata serale a Bari vecchia, in compagnia degli animali domestici come cani, gatti, pesciolini, uccellini e dei campanelli di Sant’Antonio Abate. Appuntamento in in p.zza Cattedrale a partire dalle 18,30 ed insieme percorrendo vicoli e corti di Bari Vecchia si farà sosta in P.zza Mercantile dove sarà narrata tutta la storia di Sant’Antonio Abate e della sua festa, infine si raggiungerà la Chiesa di Sant’Anna dove sul Sagrato ci sarà la benedizione degli animali.

Partenza h. 18,30 dalla sede del circolo Acli – Dalfino in p.zza Cattedrale, 28.

Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355