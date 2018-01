A Bari la visita guidata serale della Candelora

Il circolo Acli – Dalfino organizza per Venerdì 2 febbraio, festività della CANDELORA, una visita guidata serale della Candelora, con ultima visita ai PRESEPI della Città Vecchia, a termine del percorso sosta nella bellissima Chiesa di San Giuseppe a Bari vecchia dov’è presente il Gesù Bambino di Praga Bambino ed infine c/o l’antico Sottano de “Comà Jiannine” in P.zzetta S. Marco dei Veneziani di si deporrà il Presepio con piccolo momento conviviale a base di ragù alla barese con “brasciole” accompagnato da vino locale ed infine “lotteria di Gesù Bambino della Strenna”. Partenza h. 18,00 da P.zza Cattedrale, 28 (sede del circolo Acli Dalfino).

Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355.