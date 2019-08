'Itinerari del vino' e 'Bari e il suo sottosuolo': visite guidate tematiche a Bari vecchia

Il circolo Acli - Dalfino organizza per sabato sera 31 agosto 2019 una visita guidata con itinerario del Vino ed antiche cantine. Nel percorso sarà possibile vedere la memoria di cantine come: “Cianna – Cianna”, “u Cemece”, “Calandridde”, “cantine de Mechele u puzze”, “pane e auine”, “mane muzze” (Ladisa). In allegato specifiche notizie a riguardo curate dal sig. Michele Fanelli studioso di antiche tradizioni popolari.

A termine fresca degustazione con tarallini, fetta di anguria ed un buon bicchiere di vino c/o il Sottano de “comà Jiannine” a Bari vecchia (in strada S. Marco dei Veneziani). La partenza è prevista alle 18,30 da piazza Cattedrale.



Il circolo Acli – Dalfino organizza per Sabato 7 SETTEMBRE 2019, una visita guidata serale con itinerario di “Bari e il suo Sottosuolo”, alla scoperta della Bari romana, bizantina e normanna.

Partenza h. 18,00 di sabato 7 settembre, dalla sede del Circolo Acli – Dalfino in P.zza Cattedrale, 28.

Per entrambi gli eventi si può chiedere Informazioni e prenotare al numero 080 5210355 (circolo Acli – Dalfino).