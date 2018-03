Visita guidata a Bari vecchia con itinerario delle Edicole votive dedicate a S. Giuseppe

Il circolo Acli – Dalfino organizza per Domenica mattina 18 marzo una visita guidata alle Edicole votive dedicate a S. Giuseppe presenti nella Città vecchia. Partenza h. 10,30 da piazza Cattedrale, 28 (circolo Acli – Dalfino). A termine c/o la sede operativa del circolo, l’antico sottano de Comà Jiannine in p.zzetta S. Marco dei Veneziani, piccola degustazione con tarallini e vino locale. Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355.