Alla scoperta di Giovinazzo tra saperi, sapori e tradizioni

In occasione della “Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia 2019”, l’Associazione Pro Loco di Giovinazzo accompagna turisti e visitatori in una visita guidata alla scoperta del patrimonio storico, culturale e artistico del borgo antico di Giovinazzo. È prevista inoltre l’apertura e una visita straordinaria all'ex monastero delle Benedettine, oggi adibito a hotel.



Nel corso della giornata i visitatori potranno conoscere e degustare alcuni prodotti tipici del territorio e, grazie a un laboratorio tenuto da un’esperta, potranno inoltre cimentarsi nell'arte di preparare le orecchiette fatte in casa secondo la tradizione.



Durante la passeggiata sarà anche possibile ammirare e votare gli allestimenti floreali realizzati da cittadini e commercianti lungo le strade, nelle corti e nelle piazze, in occasione del concorso #GiovinazzoBorgoInFiore.



L’appuntamento è previsto alle ore 10.00 presso la sede dell’Associazione Pro Loco di Giovinazzo, in Piazza Umberto I n. 12.

La giornata si articolerà secondo la seguente scaletta:



ore 10.00: Visita guidata per le vie del borgo antico

ore 12.00: Degustazione di oli e prodotti tipici del territorio

ore 16.00: Visita guidata all’ex monastero delle Benedettine

ore 17.00: Laboratorio di orecchiette fatte in casa





L’evento è gratuito ma è richiesta la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 350 5936607 o scrivere a prolocodigiovinazzo@live.it.



Associazione Pro Loco Giovinazzo - P.zza Umberto I, 12 Giovinazzo (BA)

Tel. 080 3941052 - Cell. 350 5936607

E-mail: prolocodigiovinazzo@live.it