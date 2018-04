Visita guidata a Bari vecchia con itinerario degli antichi mestieri

Il circolo Acli – Dalfino organizza per Domenica mattina 8 aprile una visita guidata nella Città vecchia ricordando antichi mestieri non più esistenti: u meste d’asce (il falegname), u scarpare, u meste panne (il sarto), u scarpare, u bianchsciatore (l’imbianchino), u materassare ed altri. Gli antichi mestieri saranno accompagnati da storielle, poesie ed aneddoti in dialetto barese curati dal sig. M. Fanelli appassionato studioso di storia e tradizione locale. A termine c/o l’antico sottano de comà Jiannine a Bari vecchia (p.zzetta S. Marco dei Veneziani) momento conviviale con aperitivo alla barese.

Partenza h. 10,30 da p.zza Cattedrale, 28 sede del circolo Acli – Dalfino). Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355.