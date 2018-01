Visita guidata a Bari vecchia con itinerario del vino e delle antiche cantine

Il Circolo Acli – Dalfino organizza per Domenica mattina 21 gennaio 2018 una visita guidata con itinerario del vino e della memoria storica di antiche cantine presenti un tempo sull’antico territorio di Bari. Nel percorso sarà possibile vedere la memoria delle cantine come: “Cianna Cianna”, “ Mechele U’ Puzze”, “ Calandridde”, “Paglioneche”, “U Cemece” ed altro. La visita terminerà in P.zzetta S. Marco dei Veneziani a Bari vecchia, (sede oerativa del circolo Acli – Dalfino) c/o l’antico Sottano de “Comà Jiannine” con piccola degustazione di vino locale accompagnata da ascolto di poesie e proverbi vernacolari che ricordano il “vino”.

Partenza h. 10,30 da P.zza Cattedrale.

Informazioni tel. 080 5210355.