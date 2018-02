Il palazzo dell’Acquedotto Pugliese: l’architettura di Cesare Brunetti, l’arte di Duilio Cambellotti

Domenica 11 marzo 2018, a partire dalle 9,00, il Gruppo FAI Giovani di Bari organizza una visita guidata al Palazzo dell'Acquedotto Pugliese. Saranno ripercorse le vicende storiche dell'edificio, a partire dalla sua costruzione avvenuta nel 1932, fino alla realizzazione della straordinaria decorazione ispirata al tema dell'acqua. Accompagneranno i visitatori i professori Carmelo e Giuseppe Calò Carducci. L’evento è riservato agli iscritti FAI. Per i giovani (18-35 anni) quota promozionale di €15,00 per iscrizione o rinnovo. L'iscrizione può essere effettuata presso i punti FAI indicati, specificando la partecipazione alla giornata. L’ingresso per i tesserati è gratuito. Tre i turni disponibili: 9,30 - 10,30; 10,30 - 11,30; 11,30 - 12,30. Ultimo ingresso ore 11,30. Prenotazioni entro e non oltre domenica 4 marzo 2018, ore 20,30 presso i punti FAI, Libreria Campus di Francesca Crisafulli, via G. Toma, 76/78 - 70125 Bari. Libreria Quintiliano Via Arcidiacono Giovanni, 9 – Bari. Gioielleria Horus Via Dante, 5 - Bari (Horus Gioielli regalerà un particolare buono - sconto a tutti i tesserati FAI che si recheranno a prenotare presso la gioielleria), indicando nome, cognome, numero di tessera FAI e turno prescelto. La visita è riservata ad un numero massimo di novanta partecipanti suddivisi in tre turni da trenta persone. L’ingresso per i tesserati è gratuito. Evento fb: https://www.facebook.com/events/181743715765506/ Per informazioni scrivere a: bari@faigiovani.fondoambiente.i FAI Giovani – Bari https://www.facebook.com/faigiovanibari/ email: bari@faigiovani.fondoambiente.it