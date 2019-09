Visita guidata a Palazzo Fizzarotti

Il circolo Acli Dalfino organizza per Domenica 13 ottobre una visita guidata ai Palazzi storici della Città vecchia (solo in esterno) e poi specifica visita guidata al Palazzo Fizzarotti (sito in c.so Vittorio Emanuele) gioiello di architettura ed arte contemporanea. Il Palazzo corredato da tutte le notizie storiche – artistiche ed architettoniche, sarà spiegato nella parte esterna dal sig. M. Fanelli (presidente del circolo Acli – Dalfino) ed all’interno dalla Dott.ssa Vera Poli – Marinelli.

Partenza h. 10,30 da p.zza Cattedrale, 28 domenica 13 ottobre (sede legale del circolo Acli – Dalfino).

Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355.