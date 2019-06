Visita guidata a Palazzo Fizzarotti

Il circolo Acli – Dalfino organizza per sabato 29 giugno 2019, dopo il recente restauro della sala ROSA, una visita guidata ad alcuni palazzi storici della citta' vecchia e al palazzo FIZZAROTTI, con partenza alle ore 18,30 da piazza CATTEDRALE. Sara' possibile vedere alcuni palazzi storici per poi finire al palazzo FIZZAROTTI: l'esterno sara' spiegato da M . FANELLI, mentre l'interno, dalla Dott,ssa VERA POLI MARINELLI. Potrete ammirare la bellezza di questo palazzo in stile gotico veneziano e la ricchezza artistica in esso contenuto.

Per informazioni circolo ACLI DALFINO TEL 0805210355