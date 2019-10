Tour guidato alla scoperta degli splendidi affreschi della Sala Etrusca e della corte interna di palazzo Pesce

Martedì 22 ottobre 2019 alle ore 16.00 sarà possibile prenotare il proprio tour guidato, della durata di un’ora e mezza, alla scoperta degli splendidi affreschi della Sala Etrusca, della corte interna con il giardino di piante tropicali e di tutti i segreti custoditi da più di duecento anni fra le pareti di Palazzo Pesce. Ad arricchire questa esperienza sarà servito un aperitivo per conversare in un clima rilassato e salottiero, prima di assistere al concerto di musica classica napoletana con la voce del mezzosoprano Margherita Rotondi accompagnata a pianoforte da Vincenzo Cicchelli, appositamente pensato per incontrare i vostri gusti musicali e farvi provare il privilegio di un invito a corte, in una atmosfera intima e ricercata.

Ticket: 15 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26)

Martedì 22 ottobre 2019 h 16.00| Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it