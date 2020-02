Visita guidata serale a Bari vecchia con itinerario dell’Amore dedicato alla festa di S. Valentino

VENERDI’ 14 febbraio: festa di San Valentino Protettore degli innamorati, il Circolo ACLI – DALFINO, come consuetudine da anni, organizza una visita guidata serale per San Valentino, protettore degli INNAMORATI, con itinerario degli innamorati e dell’Amore attraverso vicoli, corti e piazze caratteristiche di Bari vecchia quali la Corte Cavallerizza ( casa degli innamorati baresi per antonomasia Coline e Marietta), L.go Albicocca, vicoletto di Santa Lucia ( strettoia del bacio) dove gli innamorati si scambieranno un bacio, Arco delle Meraviglie per ascoltare la leggenda dei due innamorati clandestini che lì abitavano nel Medioevo.

A termine c/o la sede operativa del Circolo Acli – Dalfino (strada San Marco dei Veneziani), piccolo momento conviviale di felicità con distribuzione alle coppie presenti di cuoricini di cioccolato a simbolo di “eterno amore”, si darà lettura della “ dichiarazione d’AMORE degli INNAMORATI” e distribuzione di rametti di mimose.

Partenza h. 18,00 da p.zza Cattedrale, 28 sede del circolo Acli - Dalfino

Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355 circolo Acli - Dalfino