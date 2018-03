Visita guidata serale a Bari vecchia con itinerario delle Donne in occasione della Festa delle Donne

Giovedì 8 marzo giornata internazionale della DONNA il circolo Acli – Dalfino organizza una visita guidata serale a Bari vecchia, dedicata alle DONNE. Nell’itinerario saranno ricordate con poesie e brevi racconti, figure femminili che si sono distinte nel pieno nascondimento con i loro umili lavori (la “pizzelara”, la “vammara”, la fornaia, la “candenere”) e poi grandi Donne del passato che hanno dato lustro alla storia di Bari come la Regina Bona Sforza e sua madre Isabella d’Aragona, Anna la “porta bannere”, la Beata Suor Elia di S. Clemente. A termine c/o l’antico sottano de Comà Jiannine a Bari vecchia (p.zzetta San Marco dei Veneziani) momento conviviale festoso in onore delle Donne.

Partenza h. 18,30 da P.zza Cattedrale, 28 (sede legale del circolo Acli Dalfino) con incontro h. 18,15. Informazioni tel. 080 5210355 (circolo Acli – Dalfino).