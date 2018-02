Visita guidata serale per S. Valentino a Bari vecchia con itinerario degli Innamorati 

Il circolo Acli – Dalfino organizza per Mercoledì 14 febbraio, una visita guidata degli INNAMORATI in onore di San Valentino, protettore degli innamorati (in allegato tutta la storia di S. Valentino), con itinerario dell’Amore. Sarà possibile vedere angoli romantici come “il balcone degli innamorati baresi” (in Corte Cavallerizza), l’Arco degli Innamorati “U’ Uarche de le Meraviglie” ed al vicoletto del “bacio” (Strettoia di Santa Lucia), dove le coppie si daranno un bacio. A termine c/o la sede operativa del Circolo Acli – Dalfino (P.zzetta San Marco dei Veneziani), piccolo momento conviviale di felicità con distribuzione alle coppie presenti di cuoricini di cioccolato a simbolo di “eterno amore” e si darà lettura della “dichiarazione d’AMORE degli INNAMORATI”

Partenza h. 18,30 da P.zza Cattedrale con incontro h. 18.15.

Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355 (circolo Acli – Dalfino).