Visita guidata a Palazzo de Mari e degustazione di vini delle Tenute Chiaromonte e di prodotti locali

Con la primavera alle porte, ripartono le degustazioni di vini e prodotti locali. Questa è l'occasione giusta per visitare il nostro Palazzo de Mari, sede del Municipio e antico castello normanno, trasformato in dimora principesca da Carlo de Mari, unendo le eccellenze gastronomiche del territorio, come Tenute Chiaromonte e Pasticceria Dolceria Sapone.



Sabato 23 Marzo alle ore 18,00 un viaggio nei segreti dei Principi de Mari, visitando il palazzo prima esternamente e poi internamente, in un percorso suggestivo e inedito.

Al termine della visita, ci si sposterà nella suggestiva saletta di degustazione di Tenute Chiaromonte nel cuore del centro antico, dove si potranno apprezzare i prodotti del territorio, creati dallo Chef Eustachio Sapone di Pasticceria Dolceria Sapone associati ai vini Tenute Chiaromonte





PROGRAMMA

• Punto d'incontro: Info-Point Turistico Acquaviva delle Fonti sito in Piazza Maria SS. di Costantinopoli 16

• Ore 18,00: Incontro con la guida e visita a Palazzo de Mari (1 ora e 15 min.)

• Ore 19,30: Degustazione guidata di 3 vini Tenute Chiaromonte e prodotti locali della Dolceria Sapone (presso saletta in Via Supriani)



DETTAGLI DEL TOUR

• Quando: Sabato 23 Marzo 2019

• Orario Incontro: 17,45

• Inizio Tour: 18,00

• Fine Tour: 20,30

• Costo: € 15,00/persona • 8€/UNDER 18 e astemi



COSA INCLUDE

• Visita guidata a Palazzo de Mari

• Degustazione di 3 vini Tenute Chiaromonte

• Aperitivo con prodotti locali a cura di Dolceria Sapone



CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

Metodi di adesione: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Il tour parte con min. 8 pax e max 35 pax

PER PRENOTARSI COMPILARE IL MODULO: https://goo.gl/bz0rze





INFORMAZIONI

Info-Point Turistico Acquaviva delle Fonti

P.zza Maria SS. di Costantinopoli 16 - Acquaviva delle Fonti

Da Martedì alla Domenica | 10:00-13:00 e 17:00-20:00. Chiuso il Lunedì