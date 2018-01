Ad Acquaviva delle Fonti visite guidate, laboratori didattici per bambini e degustazioni di prodotti locali

Visite guidate, laboratori didattici per bambini e degustazioni di prodotti locali, totalmente gratuiti per tutti.

Partono le attività on-site gratuite organizzate dall'Info-Point Turistico Acquaviva delle Fonti a seguito dell'avvio della qualificazione e del potenziamento del servizio di Informazione e accoglienza turistica.

Il Comune di Acquaviva delle Fonti, in sinergia con l'Info-Point Turistico, è risultato aggiudicatario del Bando POR Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 – Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

Le attività riguarderanno la valorizzazione delle eccellenze storico-artistiche presenti nel nostro Centro antico, mediante visite guidate ai pozzi, ai monumenti e all'Ecomuseo "Luoghi dell'Acqua e della Terra", ma anche laboratori didattici per bambini, visite al museo dell'Abito Sognare e perdersi negli abiti di un tempo e per la prima volta negli ambienti interni di Palazzo de Mari, sede municipale.

Si tratta di un calendario articolato (in continuo aggiornamento), che vedrà coinvolti i weekend fino al 1 Aprile 2018, in cui sarà possibile partecipare gratuitamente con l'obbligo di prenotazione.



PROGRAMMA (in continuo aggiornamento)

1° Weekend

SABATO 20 GENNAIO ORE 18,30

TRA SACRO E PROFANO: Visita guidata al centro antico di Acquaviva, ai pozzi e all’Ecomuseo “Luoghi dell’Acqua e della Terra”

DOMENICA 21 GENNAIO ORE 18,00

TRA ABITI DI UN TEMPO: Visita al museo dell’Abito “Sognare e perdersi negli abiti di un tempo” con degustazione finale



2° Weekend

VENERDI 26 GENNAIO ORE 09,30

CON LE MANI IN PASTA: laboratori didattici su gastronomia, storia e tradizioni dedicati ai più piccoli

DOMENICA 28 GENNAIO ORE 18,00

ALLA CORTE DEI DE MARI: visita guidata tra i segreti dei Principi a Palazzo de Mari con degustazione finale



3° Weekend

VENERDI 2 FEBBRAIO ORE 09,30

CON LE MANI IN PASTA: laboratori didattici su gastronomia, storia e tradizioni dedicati ai più piccoli

SABATO 3 FEBBRAIO ORE 18,30

TRA SACRO E PROFANO: Visita guidata al centro antico di Acquaviva, ai pozzi e all’Ecomuseo “Luoghi dell’Acqua e della Terra”

DOMENICA 4 FEBBRAIO ORE 18,00

TRA ABITI DI UN TEMPO: Visita al museo dell’Abito “Sognare e perdersi negli abiti di un tempo” con degustazione finale



4° Weekend

VENERDI 9 FEBBRAIO ORE 09,30

CON LE MANI IN PASTA: laboratori didattici su gastronomia, storia e tradizioni dedicati ai più piccoli

DOMENICA 11 FEBBRAIO ORE 18,00

ALLA CORTE DEI DE MARI: visita guidata tra i segreti dei Principi a Palazzo de Mari con degustazione finale

5° Weekend

VENERDI 16 FEBBRAIO ORE 09,30

CON LE MANI IN PASTA: laboratori didattici su gastronomia, storia e tradizioni dedicati ai più piccoli

SABATO 17 FEBBRAIO ORE 18,30

TRA SACRO E PROFANO: Visita guidata al centro antico di Acquaviva, ai pozzi e all’Ecomuseo “Luoghi dell’Acqua e della Terra”

DOMENICA 18 FEBBRAIO ORE 18,00

TRA ABITI DI UN TEMPO: Visita al museo dell’Abito “Sognare e perdersi negli abiti di un tempo” con degustazione finale



6° Weekend

VENERDI 23 FEBBRAIO ORE 09,30

CON LE MANI IN PASTA: laboratori didattici su gastronomia, storia e tradizioni dedicati ai più piccoli

DOMENICA 25 FEBBRAIO ORE 18,00

ALLA CORTE DEI DE MARI: visita guidata tra i segreti dei Principi a Palazzo de Mari con degustazione finale



CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

Metodi di adesione: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Ciascun evento è limitato a max 20 persone

PER PRENOTARSI COMPILARE IL MODULO: https://goo.gl/bz0rze



ℹ INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI

Info-Point Turistico Acquaviva delle Fonti

P.zza Maria SS. di Costantinopoli 16 - Acquaviva delle Fonti

Da Martedì a Giovedì | 10:00-13:00 e 17:00-20:00

Da Venerdì a Domenica e Festivi | 08:00-22:00. Chiuso Lunedì

338.2366201 • 📧 iat.acquaviva@gmail.com



PROGETTO FINANZIATO CON FONDI POR Puglia FESR FSE 2014-2020 DALLA Regione Puglia, WeAreinPuglia E European Parliament.