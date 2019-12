Visite guidate alla scoperta di Castellana Grotte

Una occasione di promozione del territorio e di riscoperta dei luoghi più caratteristici anche del nostro nucleo antico. Con questo spirito l’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte ha organizzato anche quest’anno una serie di visite guidate gratuite nell’ambito delle iniziative promosse nel Natale nella Città delle Grotte. Nei giorni sabato 21 e lunedì 30 dicembre alle ore 17:00 e domenica 12 gennaio 2020 alle ore 16:00 si potrà partecipare ad un percorso fra gli angoli più caratteristici del paese alla scoperta della nostra storia e tradizioni. In tutte le date il punto di ritrovo per la partenza sarà Piazza Nicola e Costa. I partecipanti potranno effettuare un percorso alla scoperta del patrimonio monumentale ed artistico della Città delle Grotte.



Anche quest’anno dunque, la Città delle Grotte è pronta a stupire con le sue bellezze proponendo un nuovo programma composto da ben tre appuntamenti. Il periodo natalizio farà da contorno a questa iniziativa che consentirà non solo ai turisti di conoscere storia e aneddoti del nostro territorio. Le visite guidate possono essere anche occasione di promozione partecipata del territorio ed un esperimento di marketing sociale. Tutti possono sostenere questa iniziativa. L’invito da parte dell’Amministrazione è quello di far promuovere le visite direttamente ai cittadini invitando amici e parenti a parteciparvi e agli operatori turistici invitando i clienti delle strutture ricettive e ristoranti.



Non è necessaria alcuna prenotazione e la partecipazione sarà completamente gratuita. Maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni sui canali di comunicazione istituzionale del Comune di Castellana Grotte.