Visite guidate ed osservazione del cielo stellato: gli appuntamenti organizzati dal Planetario

Sabato 27 Giugno a partire dalle ore 19.00 nella fantastica cornice naturale di Torre Sansanello, a pochi km da Castel del Monte torneremo ad esplorare il cielo stellato nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Grandi e piccoli, nel buio del Parco, potranno alzare gli occhi per ammirare la Via Lattea ed esplorare, attraverso i nostri telescopi i segreti della Luna, Giove, Saturno, lontanissime nebulose ed ammassi di stelle.

L’evento avrà inizio alle ore 19.00 con la visita (libera e autonoma) del mondo rurale di Torre Sansanello: gli animali della fattoria (galline, conigli, capre, pavoni), le arnie, i pascoli, i paddock e le voliere dei rapaci. Dalle ore 19.30 alle 21.00 sarà proposto un’ apericena a base di prodotti tipici murgiani.

Dalle ore 21.00 alle 23.00, dopo il crepuscolo, avrà inizio il viaggio nel cielo notturno accompagnati dai divulgatori del Planetario di Bari.

Ticket € 15,00 per adulti ed € 12,00 per bambini dai 4 ai 10 anni

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 4 anni previa esibizione della tessera sanitaria.

Nella tariffa è inclusa: la visita della Tenuta, osservazione astronomica e apericena.

Prenotazione obbligatoria via mail a bariplanetario@gmail.com ENTRO VENERDì 26 ORE 20:00

infotel 3934356956

La visita è destinata ad un numero limitato di persone,

Torre Sansanello si trova in Contrada Sansanello, Str. Esterna Piede Piccolo, snc, Corato (Ba)



Domenica 28 Giugno alle ore 19:30 ci ritroveremo a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato alla scoperta della flora e della fauna della lama ed all’osservazione del cielo stellato.

Condotti dalle guide esperte della Cooperativa Verderame esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco, per poi spostarci sul terrazzo della villa per osservare con potenti telescopi le stelle della Primavera, Luna e pianeti.

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse e pantaloni lunghi per l’escursione (percorso molto semplice) e di una cena al sacco.

Villa Framarino si trova sulla strada Provinciale S.P.156 Bitonto-Aeroporto Palese



Ticket € 7,00 per gli adulti ed i bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’attività è gratuita previa esibizione della tessera sanitaria.

L'attività è riservata ad un numero limitato di partecipanti. E' obbligatorio munirsi di mascherina.



Prenotazione obbligatoria a info@ilplanetariodibari.com infotel 3934356956