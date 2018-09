Visite guidate alla scoperta della storia del Teatro Petruzzelli di Bari

Appuntamento al Petruzzelli per la visita guidata delle 18.30 e proseguire con il concerto sinfonico dell'Orchestra della Fondazione Petruzzelli con il solista Simone Rubino (percussioni), diretti dal maestro Giuseppe Grazioli (ore 20.30).

E per chi non potesse partecipare alla visita guidata di venerdì, sabato 22 si replica, sempre alle 18.30.

L’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile.

Il botteghino delle Visite Guidate aprirà 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita e chiuderà contestualmente all’inizio della stessa.

I biglietti d’ingresso saranno disponibili fino a esaurimento posti.