Visite guidate gratuite alla scoperta di Castellana Grotte

Una occasione di promozione del territorio e di riscoperta dei luoghi più caratteristici anche del nostro nucleo antico. Con questo spirito l’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte ha organizzato una serie di visite guidate gratuite. Nei giorni domenica 23 e 30 dicembre e sabato 12 gennaio si potrà partecipare ad un percorso fra gli angoli più caratteristici del paese alla scoperta della nostra storia e tradizioni. In tutte le date, a partire dalle ore 10:00 da Piazza Nicola e Costa, i partecipanti potranno effettuare un percorso alla scoperta del patrimonio monumentale ed artistico della Città delle Grotte.



Una occasione rinnovata per questo Comune, già l’anno scorso con la partecipazione all’iniziativa 99 Borghi Castellana Grotte fece registrare in diverse occasioni il numero più alto di presenze di partecipanti alle visite con picchi di ottanta visitatori. Anche quest’anno dunque, la Città delle Grotte è pronta a stupire con le sue bellezze proponendo un nuovo programma composto da ben tre appuntamenti. Il periodo natalizio farà da contorno a questa iniziativa che consentirà non solo ai turisti di conoscere storia e aneddoti del nostro territorio.



Si consiglia la prenotazione, è sufficiente inviare una E-Mail all’indirizzo cultura@comune.castellanagrotte.ba.it. Maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni sui canali di comunicazione istituzionale del Comune di Castellana Grotte.