A Ferragosto scopri un grande tesoro Nascosto: visite guidate nei luoghi della cultura di Gioia del Colle

Dal 15 al 18 agosto 2019 sono in programma visite guidate a tariffa ridotta presso il Museo Nazionale Archeologico, il Castello Normanno Svevo a Gioia del Colle e il Parco Archeologico di Monte Sannace, a cura di Nova Apulia. Un' occasione imperdibile per avvicinare il pubblico di grandi e piccini alla scoperta di una delle grandi opere fortificate di epoca federiciana meglio conservate in Puglia, dell'antica città di Thuriae, tra i maggiori siti dell'antica Peucezia, e di preziosi reperti rinvenuti durante le campagne di scavo esposti presso il museo archeologico.

Orari visite

11.30-17.00 Museo Nazionale Archeologico e Castello Normanno Svevo

10.00 Parco Archeologico di Monte Sannace

Per la visita al parco si consiglia di indossare abiti comodi da escursione e l'uso di crema solare protettiva.

E' necessaria la prenotazione! Gruppi da 20 persone minimo

Informazioni e Prenotazioni:

Nova Apulia Gioia del Colle - tel. 080 3491780

castello.gioiadelcolle@ novaapulia.it