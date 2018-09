Visite guidate alla scoperta della storia, della vita artistica e della ricchezza architettonica del Teatro Petruzzelli di Bari

La Fondazione Petruzzelli, in sinergia con l’Assessorato alle Culture del Comune di Bari propone un nuovo calendario di visite guidate alla scoperta del Teatro Petruzzelli, della sua storia, della vita artistica e della ricchezza architettonica.

Nel mese di settembre sarà possibile visitare il teatro Petruzzelli nei giorni di seguito indicati:

sabato 8 settembre ore 16:00

domenica 9 settembre re 12:00 / 16:00

lunedì 10 settembre ore 17:30

sabato 15 settembre ore 16:00

domenica 16 settembre ore 12:30 / 16:00

Il calendario delle visite guidate potrebbe essere suscettibile di variazioni.

L’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile.

Il botteghino delle Visite Guidate aprirà 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita e chiuderà contestualmente all’inizio della stessa.

I biglietti d’ingresso saranno disponibili fino a esaurimento posti.