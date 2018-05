Visite guidate e simulatore multimediale per la direzione d'Orchestra al Teatro Petruzzelli in occasione della Festa di San Nicola

Siete pronti per scoprire la meraviglia del Teatro Petruzzelli e per giocare con il nostro simulatore per la direzione d'orchestra?

Martedì 8 maggio, in occasione di San Nicola, sono in programma due visite guidate e l'apertura straordinaria del simulatore multimediale per la direzione d'Orchestra.



VISITE GUIDATE



Orari: 10.30 / 12.30

Costi:

• 5€ (intero)

• 1€ (ridotto per studenti, bambini e diversamente abili)

• gratis (accompagnatori dei diversamente abili)

Il botteghino delle visite guidate aprirà 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita e chiuderà contestualmente all’inizio della stessa. Ingresso fino a esaurimento posti.

SIMULATORE DIREZIONE D'ORCHESTRA

• Orari: 10.30 / 12.30

• Costo: 2€