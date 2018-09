Giornate Europee del Patrimonio, visite guidate e testimonianze sulla storia del territorio all'Archivio di Stato

Le Giornate Europee del Patrimonio, promosse nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, rappresentano il più importante appuntamento che riunisce tutti i popoli d’Europa nel segno della cultura. Il Ministero dei beni e delle attività culturali aderisce all’iniziativa che quest’anno è dedicata al tema “Anno europeo del patrimonio culturale: l’Arte di condividere”.

L’Archivio di Stato di Bari e le Sezioni di Archivio di Stato di Barletta e di Trani partecipano con aperture straordinarie e presentano le seguenti iniziative:

Archivio di Stato di Bari, Cittadella della Cultura, via Pietro Oreste, 45. Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, visite guidate alla sede monumentale dell’Istituto, con illustrazione dei servizi offerti ai cittadini, alla scoperta del prezioso patrimonio documentario attraverso la presentazione di una selezione di testimonianze tra le più significative per la storia del nostro territorio.

Sezione di Archivio di Stato di Barletta. Sabato 22 settembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, visita alla mostra documentaria “1918/2018 I nostri Eroi e la Vittoria divenuta Storia”, nel monumentale complesso architettonico del Real Monte di Pietà, attuale sede della Prefettura della Provincia di Barletta - Andria - Trani, in via Cialdini n. 60, in collaborazione con la Sezione “Ten. Col. Pilota Domenico Senatore” dell’Unione Nazionale Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana (U.N.I.M.R.I.) di Barletta e il Fondo Internazionale per la Fotografia (F.I.O.F.) di Barletta. Oltre all’esposizione, che comprende i più significativi documenti conservati presso la Sezione di Archivio di Stato di Barletta, sarà offerto alla cittadinanza un videocatalogo con i profili dei decorati dell’ex Distretto Militare di Barletta durante il primo conflitto mondiale.

Sezione di Archivio di Stato di Trani, piazza Sacra Regia Udienza, 3. Sabato 22 settembre 2018, alle ore 17.00, presentazione del volume Profumo d’incenso e fumo di cannone. Il diario di Monsignor Pompeo Sarnelli (1690-1724), a cura del dottor Giacinto La Notte. Introdurrà il direttore dell’Archivio di Stato di Bari, dott.ssa Antonella Pompilio.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO