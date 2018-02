Ferruccio Filipazzi alla Casa di Pulcinella accompagna grandi e piccini dentro “La vita da gatto”

Domenica 4 febbraio sarà la narrazione di Ferruccio Filipazzi, alla Casa di Pulcinella, ad accompagnare grandi e piccini dentro “La vita da gatto”, storia randagia di lotta e di crescita. Insomma, storia di vita. Uno spettacolo di racconto, essenziale e dal profumo metropolitano e pure antico, firmato nell’allestimento da altri due grandi del Teatro e della miglior televisione per i ragazzi: Tinin Mantegazza e Natale Panaro.

Ferruccio è artista di lungo corso, che ha attraversato la miglior storia del Teatro italiano e del Teatro Ragazzi. Attore e raccontatore di storie ne è anche ‘cantore’. Queste sua varie ed alte competenze l’hanno accompagnato in Italia e all’estero con il Teatro Stabile di Torino fino al Buratto e a Sala Fontana di Milano.

Domenica 4 febbraio ore 18.00

Vita da gatto

scritto, musicato ed interpretato da Ferruccio Filipazzi

oggetti scenici di Natale Panaro

scene e costumi di Tinin Mantegazza



Lui si chiama Bianco ed è un gatto. Insieme con il papà, che gli insegna le cose fondamentali della vita come il colore ed il ritmo, vive in un brandello d’orto scampato non si sa come al devastante abbraccio di cemento della città. L’orto è di proprietà di un signore chiamato “il Capitano”, che lo cura con passione e vi alleva le sue galline. Ma tutte le cose belle, prima o poi, hanno una fine: l’orto del Capitano viene fagocitato ed inglobato nella città e così Bianco si trova senza casa. Subito dopo si trova anche senza famiglia, perché decide di andarsene solo soletto per il mondo e diventare grande. Cosa che, a volte, può essere dolorosa e pericolosa. Ferito in una battaglia fra bande rivali, Bianco ha la fortuna di incontrare Ferrù, un uomo, ma soprattutto un amico. Grazie a lui, Bianco capisce che cosa significa essere amati e, confortato da questa esperienza che lo ha reso più forte e sicuro di fronte alla vita, continua il suo viaggio per il mondo. Da solo. “E’ l’avventura randagia di un amico che si porta in giro la sua fiera ed indomita solitudine. In lui gli spettatori bambini si identificano spontaneamente, soprattutto per quella sorta di iniziazione alla vita e al mondo – inevitabile ed esaltante per ogni “cucciolo” – rappresentata dal rapporto col padre e dal successivo distacco”. Lo spettacolo si svolge attorno a scenografie essenziali, quasi macchie di colore vivo, sorrette da una colonna sonora realizzata in diretta.

Botteghino

Biglietti in vendita on line su www.bookingshow.it e presso tutti i punti vendita bookingshow

biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica ore 10,00 – 13,00 e da 1 ora prima dello spettacolo

Costo del biglietto alla singola giornata € 8,00

Costo abbonamento € 60,00 per n. 10 ingressi agli spettacoli

L’abbonamento non è nominale e può essere usato da una o più famiglie, per una o più repliche;

l’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica;

è necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.

Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti