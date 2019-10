Vito Di Modugno quartet con Patrizia Conte

Un gruppo composto da musicisti di riferimento del jazz italiano, in grado di offrire uno spettacolo esplosivo e divertente.

La band propone “Songs from the Soul”, l'ultima fatica discografica della mente prolifica e talentuosa di Vito Di Modugno che qui si avvale della formidabile voce di Patrizia Conte, vera propria regina della black music italiana. Il titolo non è un caso: il disco si presenta come un'armoniosa ascesa nei luoghi più emozionali dell'anima, attraverso i tasti dell'organo Hammond, del piano Rhodes e del basso di Vito Di Modugno, la chitarra di Pietro Condorelli, il sax di Michele Carrabba e la batteria di Massimo Manzi. Tutte colonne sonore portanti della superba voce di Patrizia Conte che, con il suo timbro pieno, grintoso, viscerale, tocca le corde dell'anima con l'espressività di chi sa raccontare il sottosuolo intimo e raffinato del soul, del jazz, del blues e del gospel. Nero come la notte, se si potesse descrivere questo disco, che sembra venire dai sobborghi musicali di Chicago e New York, pur mantenendo inalterate le radici nostrane. Un disco con un tocco estremamente originale, dove quasi tutte le composizioni sono inedite, la maggior parte firmate da Vito Di Modugno e Gianni Giannotti, chitarrista, nonché leader, degli Hugu Tugu, gruppo barese popolare anche su territorio nazionale a cavallo tra gli anni ‘60 e ’70, i quali testi sono di Federica Lorusso, giovane pianista e cantante residente in Olanda, allieva di Vito.

Presentazione del nuovo CD Songs From The Soul



Vito Di Modugno, organo Hammond

Patrizia Conte, voce

Michele Carrabba, sax

Pietro Condorelli, chitarra

Massimo Manzi, batteria