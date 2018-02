Al Teatro Vignola di Polignano in scena "Vitus- racconto infiammabile in caduta libera"

Questa tragicomica narrazione s’inserisce in un tempo sospeso, veloce come un forte spostamento d’aria, e in uno spazio immobile, come ancorato alla periodicità della storia che, attraverso i secoli ripropone temi all’apparenza lontani, che si rivelano essere l’uno lo specchio dell’altro.

Essa si presenta al pubblico col proposito di illustrare, attraverso la sensibilità e gli occhi del popolo bambino, l’affascinante ricerca storico-culturale sulla vita di San Vito Martire, in cui lo spettatore non può evitare di farsi trascinare all’interno della drammaticità degli eventi.

Il fulcro di questa narrazione è nell’inapparente complessità dell’animo del protagonista, un uomo semplice, portatore di una quasi banale ma profonda verità che prepotente s’impone in ogni tempo.

collaborazione alla messa in scena Anna Damiani; scenografia virtuale Giuseppe Laselva; musiche Giorgio Carofiglio; scultura Mimì Facciolla; Archivio Super 8 Antonio Abbatepaolo; immagini di repertorio Archivio Enzo Leoci e Archivio Michele Giannoccaro; assistente tecnico Gabriele Facciolla; progetto grafico Giuseppe Laselva; comunicazione Sara Facciolla; registrazioni audio Recplay; con il Patrocinio del Comune di Polignano a Mare e Comitato Feste Patronali

di e con VITO FACCIOLLA