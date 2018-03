I Broken Frames al Nordwind Discopub di Bari per un grande concerto live: tributo ai Coldplay con Viva la Vida

Venerdì 6 Aprile, alle 21,30, al Nordwind Discopub di Bari (info 333.531.79.79) va in scena un grande concerto live per festeggiare i 10 anni dell’album capolavoro dei Coldplay, Viva la Vida. Ad eseguire il tributo saranno i Broken Frames, band pugliese attiva dal 2008.

Viva La Vida rappresenta, a detta di molti critici e fan dei Coldplay, l’apice artistico della band inglese: rilasciato il 10 giugno 2008 con la Parlophone Records, vince un Q Award come miglior album nel 2008 ed un Grammy Award come miglior album rock nel 2009. A dieci anni dalla sua pubblicazione, è stato venduto in copia fisica in più di 3 milioni di copie.

Lo spettacolo ideato dai Broken Frames porterà in scena l’intero album, nella sua tracklist originale, per farne rivivere interamente le atmosfere e le sonorità; nella seconda parte dello spettacolo, non mancheranno i più grandi successi dei Coldplay, dagli esordi con Parachutes fino agli ultimi brani, da A Head Full Of Dreams. Durante la serata, verrà inoltre effettuata una lotteria che assegnerà tra tutti i partecipanti due copie di Viva la Vida, tra cui una in versione Deluxe, oltre ad altri premi messi in palio dal Nordwind.

I Broken Frames sono una band attiva dal 2008 come band inedita e come tribute band di U2 e COLDPLAY. Vantano più di 250 concerti live in tutta Italia in piazze e live club, avendo anche calcato palchi prestigiosi come quello dell’Hard Rock Cafè di Firenze. Nel 2016 pubblicano il loro primo album di inediti “Splendido Nulla”, venduto in tutto il mondo sotto etichetta “Digressione Music”. I tributi ad U2 e Coldplay sono curati nei minimi dettagli, dai suoni fino ai costumi, con una grande attenzione non solo alla musica, ma anche allo spettacolo audio e video.

Aprirà la serata Dino Martinelli, in arte Dyno, uno dei più interessanti cantautori della scena nord barese, proponendo alcuni dei suoni brani inediti con un live set semi-acustico.

I ticket d’ingresso per la serata avranno il costo di 3,5€ e sarà possibile acquistarli in prevendita dal 10 Marzo 2018 contattando i seguenti numeri telefonici (Walter 333.531.79.79 – Paolo 346.525.67.75 – Dino 392.578.67.82) o presso il botteghino del Nordwind DiscoPub fino alla sera del 6 Aprile 2018, previa disponibilità. Una volta acquistato il ticket, sarà inoltre possibile prenotare un tavolo al 080.558.00.28 per degustare le specialità offerte dal Nordwind: in assenza di prenotazione, il posto a sedere non è assicurato.

Il Nordwind Discopub, situato a Bari in via Pietro Giannone 18, è uno dei locali storici del panorama barese: il suo palco è ben studiato per consentire una grande qualità sonora e meravigliosi effetti visivi. È presente una vasta selezione di birre, bevande e cibi freschi e di qualità.

