Vivicittà torna come da tradizione a Bari per festeggiare la sua 32sima edizione!

La manifestazione podistica è promossa dalla UISP Bari e dall'A.S.D. BARI ROAD RUNNERS.

L'iniziativa dedicata agli atleti e agli amatori prevede due percorsi:

1. Gara competitiva e non, sulla distanza di 12 km

2. Passeggiata ludico-motoria di 4 km



INFO

Vivicittà avrà luogo il giorno 15 Aprile 2018, con partenza alle ore 10.30 da Largo Due Giugno.

Solo per le iscrizioni alla gara competitiva effettuate online con annesso pagamento entro il 15 marzo 2018, la quota di iscrizione sarà di Euro 10 anzichè Euro 12.

Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno accettate entro e non oltre le ore 24.00 di giovedì 12 Aprile 2018 per la gara competitiva.



PUNTI DI ISCRIZIONE ----> http://www.vivicitta.eu/ iscriviti/ punti-di-iscrizione.html



RITIRO PETTORALI E KIT GARA:

Per il ritiro del pettorale sono necessari i seguenti documenti:

●Ticket iscrizione (ricevuto dal punto di iscrizione autorizzato)

●Documento d'identità (nel caso in cui si volesse ritirare il pettorale di terzi, occorrerà portare una copia della carta di identità del delegante e delega firmata)

●E-mail di conferma di avvenuta iscrizione per gli iscritti online



Potrai ritirare il pettorale e il Kit Joma presso il gazebo dedicato all'Open Village nei seguenti giorni e orari:

Sabato 14 Aprile 2018 dalle ore 9.30 alle ore 19.30

Domenica 15 Aprile 2018 dalle ore 07,30 alle ore 9,30



PERCORSO DA 12 KM www.vivicitta.eu/percorso/ 12-km.html

PERCORSO DA 4 KM www.vivicitta.eu/percorso/ 4-km.html



PARTECIPA&VINCI

Vivicittà ti regala una crociera di 8 giorni per 2 persone!

L'iniziativa è riservata ai runners che abbiano tagliato il traquardo e depositato il tagliando del proprio pettorale in un apposita urna posizionata vicino al palco della premiazione. Il premio avverrà per estrazione.



Per maggiori informazioni scrivici a iscrizione@vivicitta.eu o visita il sitowww.vivicitta.eu

Quest’anno la manifestazione podistica, riservata agli agonisti, sarà affiancata da una passeggiata riservata agli amici a quattro zampe su un percorso di 4 chilometri e da una passeggiata ludico-motoria per chi voglia godersi una mattinata all’aria aperta.