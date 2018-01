"Voci di sbandati" in scena al Piccolo Teatro di Bari

La Compagnia del Sole in collaborazione con il Piccolo Teatro "E.D'Attoma" nell'ambito della stagione teatrale 17-18 "Il Sole al Piccolo suona bene" presenta:

VOCI DI SBANDATI

Yuppy du Factory ’

Di e con Marco Cardetta

Musiche dal vivo Roberto Salah Addin Re David

Marco Cardetta, accompagnato nelle musiche dal vivo di Roberto Salahaddin Re David, fa rivivere le voci degli sbandati dell’unificazione dell’Italia, i disertori, i braccianti – sbandati nel caos di una nascente nazione. Voci diverse,

di poveracci, manovali, piccoli artigiani, che quasi senza accorgersene finivano fuori legge a imbracciare un fucile tra le quercete della Puglia, sulle steppe delle Murge, nel Salento, in Lucania e nel resto del Sud. E’ una “Spoon river” di voci del Sud disperse nel tempo. Le storie sono quelle del Sergente Romano di Gioia del Colle (Ba), di Carmine Crocco di Rionero in Vulture, di Rocco Chirichigno di Montescaglioso e di altri briganti e sbandati del banditismo post-unitario. Come per il romanzo storico “Sergente Romano” di Marco Cardetta, le storie sono un pretesto anche per riappropriarsi del proprio passato, dei luoghi e dell’antropologia del Sud.



COSTI spettacolo

Intero > 12 euro + 2 euro tessera associativa

Ridotto >10 euro (under 25, over 65, gruppi maggiori di 5 persone) + 2 euro tessera associativa

Ridottissimo > 7 euro (fino a 12 anni di età)



INFO E PRENOTAZIONI > 328 3998522 / 338 1722484 / 080. 5428953 / info@compagniadelsole.com / compagniadelsole.com



ABBONAMENTO

Abbonamento libero a 5 spettacoli a scelta > 45 euro. Solo fino al 21 ottobre è possibile acquistare l’abbonamento a un costo promozionale di 40 euro (anziché 45).

Gli abbonati hanno diritto al posto in platea riservato.

Non rientra in abbonamento lo spettacolo Jarche Jalde.

Web: www.marcocardetta.com

da sabato 27 a domenica 28 gennaio 2018

Bari (Bari)

Piccolo Teatro di Bari "Eugenio D'Attoma"

Strada Borrelli, 43

Sabato 27 gennaio start ore 21.00 - Domenica 28 gennaio start ore 18,30

ingresso a pagamento

Info. 0805428953