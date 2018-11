Gli spettacoli di teatro-scienza e i laboratori del Planetario Sky Skan di Bari

Sabato 17 Novembre alle ore 19:00 nel planetario ritorna il nuovo laboratorio – spettacolo “VOLARE OH OH”

Volare è da sempre uno dei più affascinanti desideri dell’uomo.

Come novelli Icaro, lo scienziato (pazzo) Alessio Perniola farà volare bambini ed adulti oltre le nuvole in una dimensione nella quale i principi della fisica diventano segreti imperdibili per toccare il cielo con un dito. Come i rapaci più belli e rari, i colorati aquiloni, le mongolfiere e i più tecnologici aerei conquisteremo il cielo.



Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito.



Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956



Domenica 18 Novembre alle ore 19:00 torna in scena il nuovo spettacolo di teatro-scienza “I PIRATI DELLO SPAZIO E LA MAPPA STELLARE”

IMPARARE I SEGRETI DEL COSMO DIVERTENDOSI è il motto di questo nuovo spettacolo del Planetario di Bari: la nave spaziale Sirio1 è alla ricerca di un potentissimo motore spazio-temporale alieno, ma anche temibili pirati spaziali seguono la stessa rotta. Il cibernetico Capitano Thunder (interpretato da Gianluigi Belsito) interagisce con i bambini per risolvere insieme enigmi astronomici e svelare i segreti della Via Lattea in un’avventura indimenticabile.



Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito.