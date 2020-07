Incontro streaming ''Bambine e bambini al Centro Tempo di attività estive, riprendiamoci le città!''

In questi mesi di lockdown i bambini, più di tutti, hanno patito il distanziamento sociale, hanno sofferto la solitudine e il distacco dalle maestre e dai compagni di classe.

L'auspicata ripartenza può favorire un graduale ritorno alla normalità con la speranza che sia giunto il tempo di ritrovare le libertà perdute e di ricostruire la vita sociale delle bambine e dei bambini. La nuova stagione porta anche alla ripresa delle attività estive organizzate da Comuni, Terzo settore, oratori e realtà del privato sociale a favore dei minori.

In questa particolare fase che sta attraversando il nostro Paese, dobbiamo pensare ai fanciulli con responsabilità. Organizzare attività e progetti rispettando le regole e le distanze di sicurezza per tutelare la salute dei piccoli, ma restituire ai bambini le città, riconsegnare cortili, parchi, piazze e spiagge, dalle periferie al centro, nuovi luoghi dedicati agli spazi ricreativi e culturali dove divertirsi, imparare e crescere, dove trascorrere l’estate in compagnia.



''È questo il tema che affronteremo nella trasmissione “Volontari sintonizzati”, la socialità di bambine e bambini nelle attività estive. Ne parleremo con Paola Paglionico, esperta di laboratori per bambine e bambini e Angela Iurilli, attrice e educatrice. Conduce Michela Ventrella, giornalista. Inviato esterno Guerino Amoruso''.

Appuntamento martedì 7 luglio 2020 ore 19:00 sulla pagina Facebook del CSV San Nicola, con “Volontari sintonizzati”.

Il benessere dei bambini è ricordata nella Raccomandazione della Commissione Europea agli stati membri del 20.02.2013 “Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”.

