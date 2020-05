Tempo di coronavirus: 'prendiamoci cura degli animali'

Cani, gatti e tutti gli altri animali domestici, sono sempre più considerati parte delle nostre famiglie, amati e accolti come amici e, ovviamente, coinvolti nei cambiamenti delle nostre regole quotidiane, in conseguenza della pandemia Covid-19. Basti pensare alle nuove direttive, non solo per portarli a passeggio, ma anche per le visite ordinarie dal veterinario, per vaccinarsi o compiere azioni che fino a poco tempo fa risultavano normali e scontate. Un cambiamento che ha coinvolto e coinvolge tutti: esseri umani ed esseri animali.

Una condizione che ha prodotto tante domande: cosa succede se i padroni si ammalano, se i nostri fidati amici non hanno più nessuno che si occupi di loro, che porti loro del cibo o che cambi la lettiera. Ovvero come evitare, in alcuni casi, l’inqualificabile fenomeno dell’abbandono di animali, che peraltro costituisce un reato.

La risposta è affidata ai volontari che ascolteremo giovedì 14 maggio nella trasmissione “Volontari Sintonizzati”, l’azione diretta a dare voce ai volontari sulle iniziative attivate in questo periodo di emergenza. Il CSV San Nicola dedica la puntata alla tutela dei nostri amici animali. Ascolteremo le storie e le testimonianze dei volontari che oltrepassano le difficoltà e le complicazioni del virus e diffondono la “malattia” dell'amore e del rispetto per tutti gli esseri viventi.

Ai microfoni di Radio Social Web parleranno Annalisa Sivo, presidente dell’associazione di volontariato Qua la Zampa di Bitonto che si prefigge di operare concretamente in difesa degli animali, di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti, e, Ilaria Mannara, medico presso l’ospedale veterinario Santa Fara di Bari.

Gli animali sono fondamentali per la nostra stessa sopravvivenza. Questo tempo di pandemia, ci auguriamo, possa aiutarci a comprendere l’importanza del legame strettissimo tra uomo e animale.

Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta gli animali.

(Immanuel Kant)



Sintonizzatevi giovedì 14 maggio 2020 ore 19:00 su Radio Social Web e sulla pagina Facebook del CSV San Nicola.