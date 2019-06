“Volontariato in Corsa, a Bari la gara non competitiva sostenuta da enti pubblici e privati

“Volontariato in Corsa” è la gara non competitiva che, per la prima volta in Puglia, farà correre la solidarietà unita sotto l’unico slogan “Corro per il volontariato”, sostenuta da numerosi enti pubblici e privati.

L’evento quest’anno arricchirà la manifestazione di promozione del volontariato “Volontariato in Piazza” organizzata del Centro di servizio al volontariato San Nicola che, giunta alla XIII edizione, ancora una volta porterà centinaia di volontari ad animare Piazza del Ferrarese il 16 giugno prossimo dalle ore 10.00.

“Volontariato in corsa” sarà presentato in conferenza stampa giovedì 6 giugno, alle ore 11.00, presso il bistrot Reverso, in Strada Vallisa 79 a Bari.

Sono stati invitati ad intervenire Antonio Decaro, sindaco del Comune di Bari, Rosa Franco, presidente Csv San Nicola, Angelo Giliberto, presidente Coni Puglia, Giacomo Leone, presidente Fidal Puglia, Francesca Bottalico e Pietro Petruzzelli, rispettivamente assessori uscenti al Welfare e allo Sport del Comune di Bari, nuovamente eletti nelle ultime votazioni amministrative, Leonardo Valerio, presidente ASD Runners del Levante.

Inoltre, saranno presenti le associazioni di volontariato e le ASD podistiche.