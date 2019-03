'Volti Quaresimali',un viaggio multisensoriale nell’arte e nella storia della Quaresima Molfettese

Volti Quaresimali è un’idea dell’agenzia di marketing Colori Eventi e Marketing che vede la partecipazione attiva e condivisione dell’Associazione culturale La Voce di S.Andrea coaudivuto dallo studio fotografico Estudio foto fotografia e dalle realtà del settore Digital Creation e Ucronia.

L’evento rientra nel ricco programma stilato dall’Arciconfraternita della Morte dal Sacco Nero che ha voluto unire la tradizione con l’innovazione, portando avanti quei valori propri del periodo quaresimale della nostra città.



Un vero e proprio viaggio multisensoriale in cui il visitatore potrà immergersi con i cinque sensi coinvolti: esperienza olfattiva (la presenza di incenso), esperienza visiva (con proiezioni ad alta risoluzione su tutte le pareti presenti di oltre 1.000 immagini fotografiche, la valorizzazione degli spazi presenti compreso il vecchio altare), uditiva con le tipiche note delle marce funebri molfettesi e di artisti quali Mozart e Back.

Un’immersione multisensoriale nell’arte e nella storia della Quaresima Molfettese; volti, dettagli artistici, musiche e sculture diverranno un solo elemento che permetteranno al visitatore di viaggiare all’interno di questi sensi grazie alla presenza di 10 proiettori in alta definizione che offriranno uno spettacolo assoluto e prima assoluta per la nostra città.

L’evento si svolgerà dal 2 al 20 aprile con sessione mattutina (10-13) e serale (17-21) con spettacoli di 35 minuti.

Durante lo spettacolo pareti, soffitto e pavimento cambieranno soggetti, si muoveranno creando una tridimensionalità unica dove il fruitore sarà all’interno delle opere tanto da sentirsi un tutt’uno con l’idea creativa dell’artista e della tradizione religiosa o folkloristica che il visitatore interpreta.



Dalle sculture del Venerdì Santo alle opere scultoree della “Morte”, dagli sguardi sornioni dei bambini alle sofferenze dei portatori, dai tradizionali pizzarelli al calzone, dalla religione al folkrore… Questo è Volti Quaresimali: un viaggio nel mondo della quaresima molfettese.. dove fruitori nazionali ed esteri potranno toccare con mano propria il mondo molfettese durante i quaranta giorni più attesi dell’anno.



Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi presso l’Oratorio dell’Arciconfraternita della Morte dal Sacco Nero e presso l’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica sito in Via Piazza 27 la sede dello IAT (Info Point 080-3340519).

(www.arciconfraternitadellamorte.it)