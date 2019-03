Vox integra il recital lirico con studenti internazionali a Palazzo Pesce

Palazzo Pesce sarà il palcoscenico di un talentuoso concerto di opera lirica italiana a cura dei docenti della nota scuola londinese Vox Integra.

Domenica 24 Marzo 2019 alle ore 18:00, a conclusione della Masterclass di perfezionamento in canto lirico rivolta a studenti stranieri con i docenti e professionisti della Vox Integra, gli allievi si cimenteranno nel repertorio operistico italiano rievocando le note di celebri autori quali Verdi, Puccini, Gluck, Mozart e Rossini.

Al termine del concerto, sarà offerto uno sfizioso aperitivo per gli ospiti.

Vox Integra nasce a Londra nel 2012 per offrire a professionisti, aspiranti cantanti e amateur, tecniche e “coaching” pratici per sviluppare la propria creatività e affinare il proprio talento.

La scuola organizza dei corsi specializzati nelle arti vocali rivolti a studenti e professionisti che aspirano ad una proficua carriera nel mondo del canto lirico.

Vox Integra offre un altissimo livello di insegnamento grazie allo straordinario lavoro di grandi professionisti del settore.

Theresa Goble, mezzosoprano e fondatrice di Vox Integra, ha studiato canto alla Guildhall School of Music and Drama e al National Opera Studio e ha conseguito borse di studio alla Royal Opera House, Covent Garden e Scottish Opera. Ha cantato con importanti compagnie d’opera nel Regno Unito ed è un'insegnante di fama internazionale tanto da assumere il ruolo di docente di studi vocali alla Guildhall School of Music and Drama di Londra.

Matteo Dalle Fratte è tenore, musicologo e insegnante di lingua italiana. Ha studiato canto in Italia con Paolo Badoer, allievo di Gilda Dalla Rizza, il soprano preferito di Puccini. È professore di italiano presso la Guildhall School of Music & Drama di Londra ed è “coach” per l’insegnamento della lingua Italiana nel “Jette Parker Young Artists Program” alla Royal Opera House e al National Opera Studio di Londra.

Beverley Worboys ha studiato con Theresa Goble alla Guildhall School of Music and Drama e si è laureata con BMus honours. Ha ricevuto diversi premi tra cui il British Song Prize, il Fredrick George Painter Prize per Gilbert and Sullivan e la borsa di studio Countess of Munster. Ha ricoperto diversi ruoli importanti nel mondo dell’opera classica quali Sophie (Der Rosenkavalier); Gianetta(Gondoliers); Despina (Così Fan Tutte); Zerlina (Don Giovanni); Venere (Orpheus in der Unterwelt); Adele / Ida (Die Fledermaus); Susanna (Le Nozze di Figaro).

Michael Pugh ha studiato presso la Royal Academy of music, la Royal Scottish Academy e la Guildhall School of Music and Drama. Le sue esibizioni da solista hanno affascinato il pubblico nel Regno Unito e all'estero, da Londra a Osaka in Giappone, collaborando con direttori come Sir Simon Rattle, Mikael Strinmann, Marin Allsop e Alexander Briger. Nel settembre 2012, Michael è entrato a far parte dello staff della Guildhall School of Music and Drama.

La maestria e l’esperienza messa in campo da questi professionisti guideranno gli allievi in un concerto dalle mille sfaccettature.

Palazzo Pesce sarà la cornice perfetta di un evento esclusivo e di gran spessore che condurrà gli ospiti presenti in un viaggio alla scoperta della bellezza e del sentimento di grandi autori del passato che hanno reso unica la storia dell’opera lirica italiana.