Realtà virtuale, gaming e spettacolo con VR Live Show al Teatro AncheCinema

Realtà virtuale, gaming e spettacolo sono gli elementi alla base del grande evento VR Live Show che si terrà dal 2 al 5 gennaio 2020 a Bari. Un’esperienza innovativa progettata da The Portal di Barletta e condivisa dal contenitore culturale del Teatro AncheCinema.

Le due realtà pugliesi The Portal e AncheCinema si uniscono per mostrare al pubblico una nuova tecnologia VR attraverso due differenti proposte. Si potrà decidere di essere i protagonisti di Zombie Survival, ormai un classico fra i minigiochi, nel quale attivare le proprie capacità di combattere, fuggire, nascondersi, mimetizzarsi, per riuscire a sopravvivere in un mondo popolato da morti viventi; oppure scegliere di passeggiare fra opere d’arte e resti di antiche civiltà con Museum VR, innovativa esperienza di gioco didattico (edutainment).

Forse avrete provato i visori di realtà virtuale in sala da pranzo: qualche passo in avanti, indietro e di fianco, collegati sempre da un cavo. Ora, pensate di potervi spostare liberamente in uno spazio molto più ampio, senza vincoli di cavi, potendo interagire sia con l’ambiente virtuale sia con altre persone presenti nell’esperienza VR. Indossato il visore, la mente vi dirà che quella non è fantasia ma realtà. L'adrenalina salirà, fino a percepire la stretta allo stomaco che solo le grandi emozioni sanno regalare.

Per tutti coloro che vorranno semplicemente assistere alle esperienze create sul palco, si potrà osservare gratuitamente la proiezione su grande schermo dalle poltrone del teatro: l’obiettivo di VR Live Show è infatti scoprire nuove possibilità di divertimento utilizzando una tecnologia unica in Italia, senza però tralasciare la possibilità della condivisione con gli altri sia all’interno dell’esperienza VR sia all’interno degli spazi del Teatro AncheCinema.

The Portal è una società di produzione made in Puglia, creata da giovani professionisti che si sono affermati a livello mondiale nella produzione di nuove tecnologie per la realtà virtuale Location Based in modalità Free Roam e dei contenuti come giochi ed esperienze di edutainment. Nello specifico, grazie alle suddette innovazioni, più utenti possono muoversi in contemporanea e in uno spazio virtuale, riconoscersi all’interno dello stesso, interagendo fra loro e con l’ambiente virtuale. L’utente può riconoscere il proprio corpo e vivere un’esperienza di apprendimento emotivo grazie non solo alla riproduzione figurativa e fedele di città, pianeti, universi con cui potrà interagire, ma anche alla possibilità di comunicare tramite un sistema di voice recognizer dialogue con gli altri utenti o bot virtuali.

AncheCinema, attraverso il progetto di teatro polifunzionale omonimo, ha messo in campo da tre anni diversi esperimenti innovativi di gestione di un contenitore culturale. Il Teatro polifunzionale può dirsi un caso unico nel settore dello spettacolo dal vivo sia per quanto riguarda l’inclusione e l’integrazione di pubblici diversi e dei disabili, sia per l’estrema varietà, la ricchezza e la qualità della programmazione di eventi culturali e aggregativi. Dal punto di vista tecnologico è dotato di impianti unici nel Sud Italia che esaltano l’esperienza dello spettacolo dal vivo, della musica e del cinema. In virtù della sua vocazione alla sperimentazione, la società propone il progetto VR LIVE SHOW, come prima tappa di un percorso che punta a rendere il Teatro AncheCinema un riferimento anche nel campo delle esperienze VR.

Non resta che imbracciare fucili, esplorare mondi antichi, scavalcare muri in una storia avvincente che non smetterà mai di stupire! La partecipazione alle due esperienze richiede la prenotazione con messaggio sms/whatsApp al numero 3296112291, indicando l’orario e il giorno che si preferisce (dal 2 al 5 gennaio, dalle ore 16.00 alle 24.00). I biglietti saranno disponibili a breve su circuito Vivaticket oppure al botteghino del Teatro, mentre è libera e gratuita la partecipazione all’evento come spettatori.