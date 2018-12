Waiting for Expo Medicine: Uniti per l’Africa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Rotaract Club Bari Agorà partecipa e patrocina la cena di beneficenza organizzata dalla Fondazione AIMS Onlus programmata per sabato 5 gennaio 2019, alle ore 20:30, a Borgo Egnazia (Savelletri-Fasano). Alla serata hanno concesso il loro patrocinio e supporto all’iniziativa il Consiglio Regionale della Puglia, la Città Metropolitana di Bari e il Comune di Bitonto. L’evento è più che attuale, dato il momento particolarmente sensibile in tema vaccini, sull’onda del fenomeno ormai virale di #immunitàsolidale, pertanto la Fondazione AIMS Onlus ha lavorato in sinergia, unendo le forze, per dar vita a un momento di condivisione, il cui fine ultimo è destinare i proventi alla ONG Medici con L’Africa CUAMM per una massiva campagna di vaccinazione della popolazione africana. Nel corso della serata vi sarà l’occasione per lanciare i lavori di EXPO Medicine 2019 – Where Excellence Is che si svolgerà a dicembre 2019, mediante la prima esposizione universale di medicina improntata all’eccellenza, nell’ottica di una maggior convinzione che la medicina non sia solo dei medici e che l’informazione e la prevenzione siano ormai le parole chiave, ove il paziente non è più solo un soggetto che riceve le cure, ma un attore proattivo. In tale ottica è desiderio della Fondazione AIMS Onlus creare uno spazio unico, virtuoso, improntato al dialogo e allo scambio di conoscenze, al quale molte associazioni hanno aderito all’iniziativa, tra cui il Rotaract Club Bari Agorà che, in persona del suo presidente avv. Paolo Iannone, ha definito la cena di beneficenza come un momento unico d’incontro tra persone che credono negli stessi valori ispirati al principio rotariano e rotaractiano:“Service above self” ovvero “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.