Walter Celi live all'Ekoinè

Come ormai di consuetudine, ogni giovedì appuntamento all'Ekoinè per un fantastico concerto, questa volta suonerà Walter Celi, vincitore dell'Arezzo Wave Contest 2018



Walter Celi è un polistrumentista, cantante e song writer. Dopo l'uscita del suo album d'esordio "Lost in the Womb of the Night" nel 2017 intraprende un'intensa attività live, con un line up originale prevalentemente elettronico unito alla versatile tromba di Donny Balice.



Il suo sound è un connubio di pop internazionale dalle intense connotazioni vintage, profondamente radicato nella black music.