Parte il tour natalizio "It's like Christmas" con il Wanted Chorus diretto dal maestro Vincenzo Schettini

Parte nel prossimo weekend, come sempre, rinnovato nella forma e nel programma, il tour natalizio del Wanted Chorus, il coro diretto dal maestro Vincenzo Schettini che da oltre 20 anni porta nelle piazze, nelle chiese e nei teatri di Puglia la bellezza del Natale e un rockspel che travalica anche i valori delle feste e si unisce alla voglia di divertirsi del pubblico, da sempre numeroso e appassionato. Sarà un vero e proprio show gospel, infatti, lo spettacolo 2019 del Wanted Chorus “It’s like Christmas”, che traccerà la parte centrale della Puglia con sei date tra sabato 14 e lunedì 23 dicembre.

Show chiaramente ispirato dai classici natalizi, protagonisti da sempre delle splendide esibizioni del gruppo negli ultimi due decenni, ma non solo. L’energia e la carica emotiva, la voglia e il desiderio di condivisione della bellezza, la ricerca delle cose importanti e significative per natura: tutto questo sarà “It’s like Christmas”.

Si parte sabato 14 dicembre dall’Aeroporto Militare di Gioia del Colle, per proseguire lunedì 16 dicembre con lo spettacolo di Monopoli (sagrato della Cattedrale) e venerdì 20 dicembre con l’ormai tradizionale esibizione al Teatro Forma di Bari. Proprio la tappa nel capoluogo pugliese inaugura il periodo più intenso del tour “It’s like Christmas”: 21 dicembre a Mola di Bari (piazza 20 settembre), 22 dicembre a Ruvo di Puglia (Chiesa San Domenico) e 23 dicembre a Barletta (Chiesa Sant’Antonio).

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20,30. Tutti gli eventi saranno trasmessi live sui canali social del Wanted Chorus.

Per info sul tour 2018, è possibile inviare una mail a staff@wantedchorus.com o telefonare al numero 3298722294. Per info sulle singole date, è consigliato contattare direttamente gli organizzatori degli spettacoli.

Tutte le informazioni e i contatti utili sui prossimi spettacoli del Wanted Chorus sono consultabili sui canali social Wanted Chorus (facebook, instagram e youtube) e sul portale www.wantedchorus.com.