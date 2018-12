'All I want for Christmas!', il nuovo tour natalizio del Wanted Chorus a Bari e provincia

Dieci date in giro per la Puglia, tredici giorni di musica e gospel: torna, rinnovato nella forma, il tour natalizio del Wanted Chorus. Da sabato 15 a venerdì 28 dicembre 2018, infatti, il gruppo diretto dal maestro Vincenzo Schettini traccerà la regione, portando nelle piazze, nelle chiese e nei teatri lo spettacolo All I want for Christmas, un “rockspel” tanto travolgente quanto natalizio, adatto sia al periodo di feste che alla voglia e al desiderio del pubblico di divertirsi.

In un ambiente vagamente ispirato agli anni Novanta e alla canzone iconica di Mariah Carey, ancora oggi presenza costante nei palinsesti radiofonici del mondo durante il periodo di fine anno, lo show natalizio del Wanted Chorus guarderà ancora una volta ai classici natalizi, grandi protagonisti delle splendide esibizioni del gruppo negli ultimi due decenni.

Una incredibile capacità di trasmettere energia e carica emotiva, creare un clima di festa e di condivisione e valorizzare l’importanza e il significato del Natale è da sempre la caratteristica principale del Wanted Chorus.

Si parte sabato 15 dicembre dal Teatro dei Trulli di Alberobello per continuare il giorno successivo (16 dicembre) nella maestosa cornice della Cattedrale di Conversano. Da martedì 18 a sabato 22 ben cinque appuntamenti consecutivi a Gioia del Colle (Aeroporto Militare), Squinzano (Chiesa Madre Regina), Monopoli(Canale 7), Bari (Teatro Forma) e Mola di Bari (piazza XX settembre). Dopo il Santo Natale, da mercoledì 26 a venerdì 28 altro tris di eventi a Bitonto (piazza Cavour), Acquaviva delle Fonti (Cattedrale) e Castellana Grotte (Chiesa del Caroseno).

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20,30. Tutti gli eventi saranno trasmessi live sui canali social del Wanted Chorus.

Per info sul tour 2018, è possibile inviare una mail a staff@wantedchorus.com o telefonare al numero 3298722294. Tutte le informazioni sui prossimi spettacoli del Wanted Chorus sono consultabili sui canali social Wanted Chorus (facebook, instagram e youtube) e sul portale www.wantedchorus.com.