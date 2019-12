Il concerto “It's like Christmas” del Wanted Chorusal al teatro Forma di Bari, per la rassegna “Sorrisi e Canzoni”

Venerdì 20 dicembre al teatro Forma di Bari, per la rassegna “Sorrisi e Canzoni” organizzata dalle associazioni culturali I buffoni del destino ed Echo Events, si terrà il concerto “It's like Christmas” del Wanted Chorus, diretto dal maestro Vincenzo Schettini, che proporrà canzoni natalizie e non, legate tra loro dai sentimenti.

Lo spettacolo è un’esibizione “rockspel” come definisce il gruppo stesso. Non si tratta di un semplice concerto, perché grazie a una forte energia e alle emozioni che il gospel trasmette, diventa una performance collettiva che coinvolge anche i presenti.

In attività dall’ottobre 1997 i Wanted Chorus hanno il merito di essere tra i primi ad aver portato in Italia il genere gospel, che all’epoca era poco conosciuto se non tramite il celebre film “Sister Act”. Nel corso di questi vent’anni hanno preso parte a eventi prestigiosi e hanno tenuto numerosi concerti, non solo in Italia ma anche in Polonia e in Francia. Nel curriculum c’è una fitta partecipazione a manifestazioni di beneficenza, ma anche partecipazioni a trasmissioni televisive e lungometraggi. Proprio in questo ambito i Wanted Chorus hanno collaborato per la colonna sonora del film “Quo Vado” di Checco Zalone, campione d’incassi del cinema italiano.

Sul palco le dieci voci dei Wanted Chorus saranno accompagnate da una band composta da quattro elementi. La performance avrà inizio con il brano “Stand by me”, proposto in versione gospel per il matrimonio reale inglese dello scorso anno e cantato per la prima volta dai Wanted Chorus. A seguire saranno proposte numerose canzoni tra le quali, “I Trust You Lord”, non natalizia, ma molto intima e con sonorità tipiche di questo periodo e “He reigns” molto vivace e dai ritmi latini, scritta da uno degli autori contemporanei del gospel, Kirk Franklin.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1 – Bari

Infotel: 3452682772

Apertura: 20:30