"Warm up cliff diving party" closing Trappeto summer

Sabato 22 SETTEMBRE – CLOSING PARTY TRAPPETO SUMMER



Abbiamo visto i vostri sorrisi più belli, i vostri abbracci più lunghi, abbiamo sentito i vostri cuori battere a tempo di musica…

Ora siamo pronti a farvi emozionare per questa ultima grande notte della sessione estiva targata Trappeto!



Sabato 22 SETTEMBRE, sotto le stelle, la musica dara’ l’arrivederci al periodo piu’ caldo dell’anno

Tante piste musicali e tutti gli amici che con noi hanno vissuto le emozioni di questa grande ESTATE 2018



SAB 22 Settembre IL TRAPPETO in collaborazione con “DEMODE’ ON TOUR” e "RED BULL” presenta “WARM UP PARTY RED BULL CLIFF DIVING”



Warm up “RED BULL CLIFF DIVING” e’ il party ufficale dellla tappa di POLIGNANO di Domenica 23 SETTEMBRE delle WORLD SERIES di CLIFF DIVING



LINE UP: Pista BAR DELLE MELE / (House Deep)



Dj’s Alex Pala - Rocco Tetro/Morales - B2brother’s - Gaetano Gala

Voce: Leo Siciliano



Pista ETNIC (Commerciale/Happy/House Commerciale)

Tony Loco Giampi Sergio Daka Nanni Angelo Minoia

Voce Pierluca Innamorato/ Percussion Live Vito Tribuzio



Pista AGRUMETO(Raggaeton /Hip Hop)

Big Fab Mista P Pharma D

Voce : Shogun



Pista PISCINA (HOUSE – HOUSE COMMERCIALE)

Vito Cll Mimmo la Selva Quenty Walter Cutler Bigi



ATTENZIONE AL TRAPPETO SUMMER ARRIVARE PRIMA CONVIENE!!



INGRESSO OMAGGIO ENTRO Le 00.30 per tutte le DONNE che contatteranno il 3282677160 comunicando il proprio nome e cognome!

I nominativi vanno comunicati entro le ore 18 di sabato 22 SETTEMBRE



Ingresso in lista SICILIANO (da comunicare all'ingresso) 10€ uomo/donna



Tendine ed ex consolle 300 2 kit 1 prosecco (30€ a persona)

Maschere 250 2 kit ( 25€ a persona)

Zona cliquot 250 2 kit (25€ a persona)

Zona Agrumeto 250 2 kit (20€ a persona )

Zona piscina 200€ 2 kit (20€ a persona)



Info / Privè e cene (dalle 21.30 in preserata, che includono l'ingresso) 3282677160



22 SETTEMBRE 2018 Fari puntati sul WARM UP CLIFF DIVING PARTY! Fari puntati sul TRAPPETO!



"La direzione si riserva il diritto di selezione, educazione e comitive miste agevoleranno l'ingresso"



il Trappeto

Contrada Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)