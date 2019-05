''Warm up cliff diving party" e "Hasta el amanacer" al Trappeto di Monopoli

Il Trappeto >> SESSIONE ESTIVA 2019 // SABATO 01 GIUGNO//



#SOTTOLESTELLEPIUBELLE



SAB 01 Giugno IL TRAPPETO in collaborazione con "RED BULL” e “HASTA EL AMANACER PARTY” presenta “WARM UP PARTY RED BULL CLIFF DIVING” e’ il party ufficale dellla tappa di POLIGNANO di Domenica 02 Giugno delle WORLD SERIES di CLIFF DIVING



Dj set



•ZONA PISTA CENTRALE

HASTA EL AMANECER TEAM

BEST REGGAETON - HIP HOP - R&B PARTY

L'Energia di Hasta El Amanecer party torna a Il Trappeto !





DJ resident (House Commerciale)

Tonio Bonerba , FiveP, Bonoff

VOICE

Leo Siciliano

PERCUSSION LIVE

Vito Tribuzio



ZONA BAR DELLE MELE - PARTY ESSENCE / OFFICIAL PARTNER: GIALLO ORO GIOIELLI MEDIA TV non una semplice serata in discoteca ma un punto di ritrovo di amici ed amiche in una cerchia più riservata che spazia nei vari campi Dalla musica, allo sport passando per iniziative culturali o sociali

DJ SET

Niky Cavaliere , Pino Pentrelli

VOICE

Marcello Mancino/Luca Filograno

PERCUSSION LIVE

Donato Bozzi



AL TRAPPETO ARRIVARE PRIMA CONVIENE!!



INGRESSO OMAGGIO DONNA ENTRO le 00.30 per tutte le donne che invieranno il proprio nominativo su what's app al 3282677160! Nomi da comunicare entro le 18 di Sabato



Ticket 15 euro con consumazione alcolica in lista SICILIANO



Privè a partire da 200 2 kit 8 exit



È possibile accedere al nostro ristorante a partire dalle 21.30 - Cena : 30 euro comprensivo di ingresso disco



Info / Prenotazioni Privè 3282677160



il TRAPPETO

Contrada Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli BA

info 3282677160