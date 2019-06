L'Istituto Penale “N. Fornelli” di Bari in 'Sala Prove Way Out', artisti, detenuti e non, si mescolano e con creazioni sceniche e sonore

La Sala Prove, lo spazio teatrale dell’Istituto Penale per i Minorenni “Fornelli” di Bari, chiude la stagione 2018/19 con l’evento speciale WAY OUT – visioni e suoni per un teatro altrove.

Sei serate dal 19 al 28 giugno in cui artisti, detenuti e non, si mescolano e con creazioni sceniche e sonore, alcune delle quali elaborate per l’occasione e/o in prima assoluta, danno vita a un evento che è un “quasi” festival tra teatro e musica, aprendo e mostrando alla città un inedito e sorprendente spazio professionale d’arte e di cultura.

È un’idea di Area Teatrale Interna, comunità artistica nata all’interno dell’Istituto nell’ambito di un progetto ventennale promosso dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità e a cura di Teatri di Bari/Teatro Kismet OperA con la collaborazione della Compagnia CasaTeatro. Il progetto, diretto da Lello Tedeschi, è formazione, produzione, ricerca e programmazione teatrale dedicata a tutti, interni e esterni, e opera all’interno dell’Istituto con una vera e propria compagnia teatrale, la Compagnia della Sala Prove, composta da detenuti e non, e uno specifico nucleo organizzativo.

Mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, ore 20.30, il programma si avvia con la Compagnia della Sala Prove che propone un’originale azione-racconto, realizzata per l’occasione, sul teatro come desiderio e passione, “La bellezza del niente”, da un’idea di Lello Tedeschi, in scena Roberto Corradino e Piera Del Giudice, con la partecipazione del detenuto-attore Alex Nistor.

A seguire, i travolgenti ritmi sonori di House Bembè, un progetto musicale ideato da Tommaso Scarimbolo, performance carica di energia che mischia musica afro e tribale con le sonorità house ed elettroniche e prende vita dall’incontro fra djembe, percussioni classiche, e attrezzi di uso quotidiano che producono suoni come tegami, molloni, cerchi d’auto, legni, pietre, acqua, scale.

Venerdì 21 giugno, ore 20.30, è la volta di Roberto Corradino, con lo spettacolo “Piaccainocchio”, una “favola per adulti” che riscrive Pinocchio strappandolo al mito e indagandone l’anima nei suoi aspetti più oscuri e ribelli. Un Pinocchio senza pelle in fuga dalla sua storia che corre a fare i conti con Collodi. Le scorribande di un burattino, uno qualsiasi uno di noi, guaio umano troppo umano che scappa da ogni soluzione obbligata.

Mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28, ore 20.30, gran finale con la prima assoluta della nuova produzione della Compagnia della Sala Prove, “Tutto ricordare, tutto dimenticare”, in scena

Piera Del Giudice e Alex Nistor, per la regia di Lello Tedeschi. È uno spettacolo ispirato a Pinocchio, ma senza seguirne didascalicamente la storia: in un clima di lucida e tragica ironia, i

bagliori delle sue vicende si sovrappongono a quelle di un giovane dei nostri tempi, un’apprendista dell’esistenza accompagnato da una giovane donna in cui riverbera, come in un sogno, la figura della Fata. Che però non ha nulla da insegnare, né, tanto meno, vuol farsi madre. Sorella, forse, guida complice, specchio su cui far rifrangere desideri, mancanze, speranze, paure.

*Posti limitati. Ingresso a prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti, ESCLUSIVAMENTE INVIANDO UNA MAIL all’indirizzo botteghino@teatrokismet.it, scrivendo il proprio nome e cognome e il giorno della replica a cui si intende assistere.

IMPORTANTE: per gli spettacoli del 19, 20 e 21 giugno, inviare la mail di prenotazione entro e non oltre giovedì 13 giugno. Per gli spettacoli del 26, 27 e 28 giugno, entro e non oltre giovedì 20 giugno.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 19, giovedì 20 giugno – ore 20.30

Compagnia della Sala Prove

LA BELLEZZA DEL NIENTE

azione - racconto

di e con Roberto Corradino e Piera Del Giudice e la partecipazione di Alex Nistor da un'idea di Lello Tedeschi

a seguire: HOUSE BEMBE' – performance sonora a cura di Tommaso Scarimbolo





Venerdì 21 giugno – ore 20.30

Roberto Corradino & Reggimento carri teatro

PIACCAINOCCHIO

una favola per adulti

sventramento scenico di Roberto Corradino testo colonna sonora spazio allestimento Roberto Corradino assistenza tecnica spazio e luci Pietro Matarrese





Mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28 giugno – ore 20.30

Compagnia della Sala Prove

TUTTO RICORDARE, TUTTO DIMENTICARE

con Piera Del Giudice e Alex Nistor drammaturgia e regia Lello Tedeschi con la collaborazione di Piera Del Giudice assistenza Noemi Alice Ricco assistenza tecnica luci Alessandro Catacchio con il sostegno di Tiziana Mele, Margherita Notarnicola, Michele Tullo, Manila Violante