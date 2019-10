A Spazio Murat la proiezione di 'We Margiela', la storia della casa di moda enigmatica e singolare

Dopo il successo dell'incontro con Tomaso Binga che ha aperto la terza edizione della rassegna "Giri di pensiero" curata e organizzata dallo Spazio Murat di Bari grazie al contributo di Banca Popolare di Bari, venerdì 25 ottobre (Spazio Murat, piazza del Ferrarese, Bari, ore 18.00) è in programma il secondo incontro, dedicato alla Moda.

L'appuntamento prevede la proiezione di We Margiela (produzione Mint Film Office, Rotterdam. Durata 1 h 43 m) che racconta l’inedita storia della Maison Martin Margiela, casa di moda enigmatica e singolare. Per la prima volta, Jenny Meirens (co-fondatrice) e i membri centrali del team creativo parlano in maniera estensiva dei processi creativi e delle filosofie della Maison. Le loro storie, narrate attraverso interviste dettagliate e intime, offrono dei momenti di approfondimento sulla genesi e lo sviluppo di una delle case di moda più influenti del nostro tempo.

Il film esamina l’eredità della Maison Martin Margiela e la sua importanza per la moda e l’autorialità oggi. La storia della casa di moda corre parallela allo sviluppo creativo e al successo economico della Maison Martin Margiela, perciò il film esplora nozioni di creatività, autorialità, e rendimento economico nei nostri tempi neo-liberali. Le interviste rivelano che molte, ora iconiche, immagini e idee della Maison sono nate per coincidenza e intuizione, non grazie a concetti prestabiliti. La casa è stata gestita sulla base di istinti forti e un profondo impegno nel voler correre rischi creativi. Come dice la co-fondatrice Jenny Meirens: “Quando si vuole compiacere tutti, non si arriva da nessuna parte. Penso che bisogna distinguersi dagli altri. Alla lunga questo dà la libertà di non rispondere al sistema.”

Jenny Meirens muore l’1 luglio 2007. Il documentario mostra come sia rimasta invisibile e sconosciuta a molti, sebbene abbia giocato un ruolo fondamentale nella creazione della maison, del suo approccio e del suo stile. Dopo la morte di Meirens i media internazionali hanno elogiato il suo lavoro visionario e pionieristico.

We Margiela è stato reso possibile grazie a Dutch Mediafund, Cobofund, Netherlands Film Fund e all’emittente pubblica AVROTROS, e distribuito da Cinema Delicatessen.

La prima del film è stata tenuta il 22 ottobre 2017 presso il Museum Boijmans van Beuningen e il LantarenVenster a Rotterdam. Il museo della moda MoMu di Anversa e 10 Corso Como hanno ospitato prime esclusive rispettivamente il 23 e il 26 ottobre.

Martin Margiela nasce in Belgio a Genk nel 1957 e frequenta la Royal Academy of Fine Arts ad Anversa. Per cinque anni lavora come designer freelance, e prima di lanciare una collezione tutta sua lavora per Jean-Paul Gaultier. Dal 1997 al 2003 invece è direttore creativo della linea femminile di Hermès. Nel 2009 lascia la direzione artistica della Maison Martin Margiela, da lui fondata nel 1988 insieme a Jenny Meirens. Nel 2018 viene insignito del Premio della giuria del Belgian Fashion Award per «la sua intera carriera e il suo evidente impatto sulla storia della moda, sulle collezioni di oggi e più probabilmente su quelle future».

Mint Film Office

Mint Film Office è una casa di produzione di documentari con base a Rotterdam. È un collettivo di persone il cui scopo è fare film che offrono storie coinvolgenti e che sono visivamente creative e stimolanti. Allo stesso tempo vogliono che i loro film riflettano sulla tradizione del film documentario e che mettano in discussione le idee di narrazione e visualizzazione. Per loro è importante che i film propongano prove evidenti su argomenti socio-culturali che ritengono urgenti.

Mint ha vinto diversi premi internazionali per il suo lavoro documentario.

www.mintfilm.nl