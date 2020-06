Webinar gratuito - Banca Popolare di Bari: l'ora del risarcimento

BARI - Giovedì 4 giugno 2020 alle ore 19.00, avrà luogo il seminario online dedicato ai risparmiatori coinvolti nei crack bancari delle popolari organizzato dal Comitato Nazionale Vittime delle Banche Popolari.

L'incontro, dal titolo "Banca Popolare di Bari: l'ora del risarcimento", sarà condotto dall' avv.Massimo Melpignano, esperto di diritto bancario e finanziario, e dal consulente finanziario dott. Alfredo Sonnessa.

Saranno affrontati aspetti tesi a fornire ai risparmiatori un metodo per gestire la loro situazione (quali documenti richiedere, come ottenerli, come evitare le prescrizioni, quali iniziative intraprendere per la tutela dei propri risparmi, come prepararsi alla prossima assemblea dei soci).



Per partecipare all'evento online, è sufficiente registrarsi cliccando su questo link:

https://event.webinarjam.com/register/4/ox4ggt9

Per info: www.facebook.com/ComitatoDifesaAzionisti/